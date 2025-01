Metropolitanmagazine.it - Si è concluso con un’esplosione il settimo lancio di Spacex Starship di Elon Musk

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Si èmale ildella, il razzo di punta della flotta di, che avrebbe dovuto portare di nuovo l’uomo sulla Luna nel programma Artemis della NASA. Il razzo è esploso nel cielo sopra Boca Chica, in Texas, pochi minuti dopo il decollo, avvenuto alle 23:37 ora italiana. Questo ha causato una serie di disagi anche per il traffico aereo ordinario, perché la Federal Aviation Administration (FAA) ha dirottato e ritardato decine di voli commerciali per evitare rischi legati alla caduta dei detriti. Non sono comunque stati riportati danni.finito conIldel razzo Super Heavy, il primo stadio del sistema, è andato bene nei primi due minuti e mezzo, spingendo il veicolo nella traiettoria prevista.