.com - Roma, ricercato si nascondeva in un campo nomadi di via dei Gordiani: trovato dai Carabinieri

Un 28enne di origine bosniaca,dalle forze dell’ordine, è stato individuato e arrestato daidella Compagnia diParioli all’interno delrom di via dei. L’uomo, senza fissa dimora e con un passato di reati alle spalle, è accusato di furto in abitazione e del possesso di documenti di identificazione contraffatti., arrestatoL’indagine deiaveva preso il via il 15 dicembre scorso, quando il 28enne era riuscito a sfuggire a un controllo stradale in via della Lega Lombarda. Fermato a bordo di un’auto insieme a un complice, era riuscito a dileguarsi mentre i militari procedevano con i controlli.Il suo complice, un 21enne, era stato arrestato sul posto, e la perquisizione del veicolo aveva portato alla luce refurtiva proveniente da alcune abitazioni di via Capua.