Agi.it - Roma, Napoli, Bologna in piazza contro il ddl Sicurezza

Leggi su Agi.it

AGI - Si sono dati appuntamento incentinaia di cittadini che dahanno voluto manifestareil Ddl. Il titolo dell'iniziativa è "'100mila luciil buio del regime" per protestarealcuni punti del ddl che andrà in discussione al Senato per l'approvazione definitiva. A, era prevista per il pomeriggio di oggi una fiaccolata a cui hanno aderito anche Cgil e Amnesty international, ma il maltempo ha permesso solo un sit in davanti alla prefettura, inPlebiscito, al quale ha partecipato un folto gruppo di attivisti in rappresentanza di diverse associazioni. "conosce bene, secondo me, le contraddizioni che una falsa idea dipuò generare.è un territorio che è stato militarizzato in modo più o meno acuto - dice Nicola Scotto, tra gli organizzatori - sappiamo bene che non è questo il modo in cui si possono risolvere dei problemi strutturali come quelli che abbiamo.