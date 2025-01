Nerdpool.it - Rinnovata la seconda stagione dello show tv “Harry Potter I maghi della pasticceria”

Mentre la Warner Bros. Television prepara la serie televisiva diHBO per l’inizioproduzione estiva nel Regno Unito, la Warner Horizon sazia gli appetiti dei fan con unadi: Wizards of Baking su Food Network. Condotta dagli attori di Fred e George Weasley, James e Oliver Phelps, la prima serie di gare dia temaè prodotta presso i Warner Bros. Studios Leavesden – dove la Warner Bros. ha girato tutti e otto i film die sarà la sede dell’adattamento televisivo live-action – e affida a squadre di pasticceri e artistitorta il compito di creare incantati capolavori commestibili ispirati al mondo dei.La prima, composta da sei episodi, ha visto la partecipazione dei colleghi diWarwick Davis (il professor Flitwick), Evanna Lynch (Luna Lovegood) e Bonnie Wright (la sorella dei gemelli, Ginny Weasley), che si sono uniti ai giudici culinari Carla Hall e Jozef Youssef per determinare il vincitoreCoppa deiPanificazione.