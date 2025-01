Ilgiorno.it - Primo vagito sul vialetto di casa per Angelina, nata anzitempo

Leggi su Ilgiorno.it

BELLANOMancava ancora più di una settimana al parto, ma la piccolaaveva tanta fretta di venire al mondo e conoscere mamma e papà e il suo fratellino Antonio. Non ha dato loro nemmeno il tempo di correre in ospedale. Èsulappena fuori, a Comasira, piccolo nucleo di una manciata di abitazioni e poche decine di abitanti di Vendrogno, frazione di Bellano, dove non si assisteva ad un lieto evento da tempo. Mamma Monica non se lo aspettava proprio che fosse arrivato il momento tanto atteso: le si sono rotte le acque all’improvviso. Ha subito avvisato il marito, insieme hanno preso la borsa già pronta con tutto il necessario per il ricovero per il parto e si sono diretti a passo svelto verso la macchina, parcheggiata a circa 300 m. di distanza perché da loro si arriva solo a piedi attraverso una stretta stradina.