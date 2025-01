Quifinanza.it - Pitti Uomo 107: innovazione e tecnologia avanzata con Herno e Paul & Shark

Leggi su Quifinanza.it

La 107ª edizione diconsacra ancora una volta Firenze come punto di riferimento per il menswear internazionale. Due brand spiccano tra i protagonisti dell’evento:, che rinnova il connubio tra eleganza e funzionalità, e, che esplora nuove dimensioni dello stile maschile contemporaneo.: il lusso incontra laAlporta la collezione Autunno/Inverno 2025, rafforzando la propria identità innovativa proponendo capi che uniscono raffinatezza estetica e. Fiore all’occhiello della collezione è la giacca windbreaker reversibile, una creazione che rappresenta il perfetto equilibrio tra stile e funzionalità.Fonte: Ufficio stampa P;S, collezione presentata a107Realizzata in morbido cashmere e trattata con laTyphoon, la giacca garantisce una protezione ottimale contro vento e pioggia, rendendola ideale per affrontare le sfide climatiche delle stagioni fredde.