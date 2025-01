Thesocialpost.it - Paul Danan, morto l’attore stella di “Hollyoaks” che doveva comparire in tribunale per possesso di cocaina e cannabis

Leggi su Thesocialpost.it

Londra – Il mondo della televisione britannica piange la scomparsa di, attore noto per il ruolo di Sol Patrick nella soap opera per ragazzi “” dal 1997 al 2001. L’annuncio è stato dato dalla Independent Creative Management, che rappresentava l’artista.Leggi anche: Cinema in lutto,di Baby Driver. Terribile incidente in macchinaIl messaggio di cordoglio“È con grande dolore che condividiamo la tragica notizia della scomparsa di. Conosciuto per il suo talento, la sua gentilezza e il suo carisma,era un faro di luce per molti. La sua prematura dipartita lascerà un vuoto insostituibile,” si legge nel comunicato. Le cause del decesso non sono state rese note, mentre la famiglia ha chiesto rispetto e privacy in questo momento difficile.Una carriera tra soap opera e realityNato nell’Essex,ha iniziato la carriera da bambino con piccoli ruoli teatrali e televisivi, per poi formarsi alla scuola di recitazione Italia Conti di Londra.