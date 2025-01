Thesocialpost.it - Pamela Mastropietro uccisa e fatta a pezzi, la Corte di cassazione conferma l’ergastolo per Oseghale

Ladihato la condanna alper Innocent, il 36enne nigeriano accusato dell’omicidio, dello stupro e dello smembramento del corpo della 18enne romana, avvenuti il 30 gennaio 2018 a Macerata. I giudici hanno respinto il ricorso straordinario presentato dalla difesa, che puntava a escludere l’accusa di violenza sessuale citando presunti errori materiali, e a ottenere l’annullamento della sentenza definitiva.Leggi anche: Caso, nuovo ricorso di: la rabbia della madreLe parole della madre di“Spero che questa sia la decisione definitiva che. Io voglio ancora incontrare, ho tanto da dirgli, ma questo non deve essere per lui una giustificazione o una strada per avere permessi”.