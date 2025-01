Sport.quotidiano.net - Orrenda Forlì, è sempre peggio. Mai in partita, -23 dopo soli 10’

TEZENIS VERONA93UNIEURO77 TEZENIS VERONA: Copeland 15 (1/2, 3/7), Cannon 9 (4/9), Faggian 8 (1/1, 2/5), Airhienbuwa n.e. Palumbo 10 (3/4, 1/2), Necenero n.e. Esposito 21 (8/11, 1/4), Penna 16 (1/3, 4/5), Udom 10 (1/4, 2/5), Bartoli 4 (2/2). All.: Ramagli. UNIEURO: Dawson 14 (4/6, 2/6), Parravicini 2 (0/2 da tre), Cinciarini 3 (0/3, 1/2), Tavernelli 4 (0/3 da tre), Gaspardo 17 (5/10, 2/4), Perkovic 18 (3/4, 4/7), Pascolo 2 (1/3, 0/1), Magro 4 (2/2), Del Chiaro 2 (0/3, 0/1), Pollone 11 (0/1, 3/5). All.: Martino. Arbitri: Foti, Giovannetti, Maschietto. Parziali: 32-9, 51-34, 74-56. Note – Parravicini uscito per cinque falli. T2: Verona 21/36 (58%),15/32 (47%); T3: Verona 13/28 (47%),12/31 (39%); TL: Verona 12/14 (86%),11/15 (73%). Rimbalzi: Verona 36 (9 offensivi),30 (10).