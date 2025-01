Isaechia.it - Nikita Pelizon spiega: “Ecco perché Helena è stata eliminata dal Grande Fratello”

Leggi su Isaechia.it

Ilcontinua a portare colpi di scena e polemiche sia dentro che fuori la Casa. La puntata di lunedì scorso ha visto l’eliminazione diPrestes, un evento che ha generato un acceso dibattito online. A commentare l’accaduto è, ex vincitrice del reality, che è tornata nella casa per fare una sorpresa all’amica. In un’intervista esclusiva a SuperGuidatv,ha svelato i retroscena del televoto e le sue impressioni sul programma. A due anni dalla sua vittoria,ha varcato nuovamente la porta rossa. Un’esperienza intensa che le ha riportato alla mente emozioni e ricordi:Tornare è stato bellissimo, ma anche pieno di ansia. Sono passati due anni e quei sette mesi nella casa mi hanno segnata profondamente.ha trovatoprovata sia fisicamente che mentalmente:La casa ti mette a dura prova, portandoti al limite senza pause.