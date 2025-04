Dazi Meloni | Ragionare sulla sospensione del Green Deal per settore auto

Meloni parla dei Dazi con i giornalisti a Ortona (Chieti) dove è arrivata per la visita alla nave scuola Amerigo Vespucci. “Sono ovviamente preoccupata. È un problema che va risolto, non ne farei una catastrofe come sto ascoltando in questi giorni, che mi preoccupa per paradosso più del fatto in sé”, ha detto. “Perché noi dobbiamo ricordare che parliamo di un mercato importante, quello degli Stati Uniti, che vale circa il 10 per cento delle nostre esportazioni totali. Noi non smetteremo di esportare negli Stati Uniti. Quindi, è sicuramente un problema che dobbiamo risolvere ma attenzione all’allarmismo che sto vedendo in queste ore”, ha aggiunto. “Il governo è al lavoro” sulla questione Dazi, “sta facendo – ha sottolineato – uno studio sull’impatto settore per settore. Vedrà la settimana prossima i rappresentanti di tutte le categorie produttive così possiamo anche confrontare le nostre valutazioni con le valutazioni che stanno facendo loro, Ragionare insieme di quali debbano essere le soluzioni a livello italiano, a livello europeo e in un dialogo che va aperto” con gli Usa. Lapresse.it - Dazi, Meloni: “Ragionare sulla sospensione del Green Deal per settore auto” Leggi su Lapresse.it Giorgiaparla deicon i giornalisti a Ortona (Chieti) dove è arrivata per la visita alla nave scuola Amerigo Vespucci. “Sono ovviamente preoccupata. È un problema che va risolto, non ne farei una catastrofe come sto ascoltando in questi giorni, che mi preoccupa per paradosso più del fatto in sé”, ha detto. “Perché noi dobbiamo ricordare che parliamo di un mercato importante, quello degli Stati Uniti, che vale circa il 10 per cento delle nostre esportazioni totali. Noi non smetteremo di esportare negli Stati Uniti. Quindi, è sicuramente un problema che dobbiamo risolvere ma attenzione all’allarmismo che sto vedendo in queste ore”, ha aggiunto. “Il governo è al lavoro”questione, “sta facendo – ha sottolineato – uno studio sull’impattoper. Vedrà la settimana prossima i rappresentanti di tutte le categorie produttive così possiamo anche confrontare le nostre valutazioni con le valutazioni che stanno facendo loro,insieme di quali debbano essere le soluzioni a livello italiano, a livello europeo e in un dialogo che va aperto” con gli Usa.

Meloni: nessun allarmismo sui dazi, ragionare su sospensione Green Deal per l’automotive. Dazi, Meloni: "Trovare soluzione. Ragionare su sospensione Green Deal per automotive". Dazi: Piazza Affari sprofonda come l'11 settembre. Meloni: "Valutare sospensione Green Deal su auto" - L'indice della paura di Wall Street vola con i dazi. Dazi, Meloni: «Ragionare su sospensione Green Deal per automotive». Cina: dazi aggiuntivi del 34% su prodotti. VIDEO Dazi, Meloni: "Ragionare sulla sospensione del Green Deal per settore auto" - LaPresse. Meloni, ragionare su sospensione Green Deal per automotive. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Meloni: “Ragionare sulla sospensione del Green Deal per settore auto” - Giorgia Meloni parla dei dazi con i giornalisti a Ortona (Chieti) dove è arrivata per la visita alla nave scuola Amerigo Vespucci. “Sono ovviamente preoccupata. È un problema che va risolto, non ne fa ... (msn.com)

Meloni sui dazi: "Ragionare sulla sospensione del Green Deal per le auto" - Il settore delle auto tra i più colpiti dalle nuove tariffe americane. La premier ipotizza anche una deroga al Patto di stabilità e di dare massima priorità alla riforma del mercato elettrico ... (msn.com)

Dazi, Meloni: "Ragioniamo in Ue su sospensione regole del Green Deal" - "In questo momento possiamo fare intanto alcune cose a livello europeo che sono importanti. Forse dovremo ragionare di sospendere le norme sul Green Deal in tema di automotive, settore colpito dai daz ... (ilgiornale.it)