Turchia Erdogan condanna il boicottaggio commerciale dei sostenitori di Imamoglu | a Istanbul altri 16 arresti

L'ondata di proteste scatenata dalla detenzione del sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu si è trasformata nei giorni scorsi in una campagna nazionale di boicottaggio dei consumatori guidata dal principale partito di opposizione, il Partito Popolare Republicano Socialdemocratico (CHP), di cui il sindaco è il candidato alle elezioni presidenziali del 2028. Secondo i sondaggi, Imamoglu le vincerà e, proprio per tale ragione, il presidente Recep Tayyip Erdogan – intenzionato a ricandidarsi nonostante la Costituzione vieti un terzo mandato – l'ha fatto arrestare usando il proprio potere di manovrare i magistrati. Erdogan, utilizzando la riforma costituzionale del 2017 ottenuta di misura in seguito a evidenti brogli, è infatti colui che da allora nomina la maggior parte dei giudici. Il CHP, mercoledì 2 aprile, ha aggiunto un nuovo tassello all'appello di boicottare aziende e organi di informazione con stretti legami con il governo, proclamando un "no shopping day" nazionale in tutta la Turchia che ha avuto notevole seguito.

