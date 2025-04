Morta in incidente nel Barese prete indagato | l’avrebbe travolta e non si sarebbe fermato

indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso in relazione all'incidente in cui la sera del 2 aprile è Morta la 32enne Fabiana Chiarappa, soccorritrice del 118 e rugbista, sulla strada che collega i comuni di Turi e Putignano. Secondo quanto accertato dalle indagini, la 32enne era in sella alla sua moto quando sarebbe stata colpita da un'auto, guidata dal sacerdote, che l'ha fatta finire fuori strada. Il prete - secondo quanto ricostruito - non si sarebbe fermato a prestare soccorso dopo l'incidente. L'uomo è già stato sentito dalla pm titolare del fascicolo, Ileana Ramundo. Tg24.sky.it - Morta in incidente nel Barese, prete indagato: l’avrebbe travolta e non si sarebbe fermato Leggi su Tg24.sky.it Un sacerdote della provincia di Bari èper omicidio stradale e omissione di soccorso in relazione all'in cui la sera del 2 aprile èla 32enne Fabiana Chiarappa, soccorritrice del 118 e rugbista, sulla strada che collega i comuni di Turi e Putignano. Secondo quanto accertato dalle indagini, la 32enne era in sella alla sua moto quandostata colpita da un'auto, guidata dal sacerdote, che l'ha fatta finire fuori strada. Il- secondo quanto ricostruito - non sia prestare soccorso dopo l'. L'uomo è già stato sentito dalla pm titolare del fascicolo, Ileana Ramundo.

Un prete indagato per omicidio stradale per la morte di Fabiana Chiarappa, soccorritrice 118. Bari, 32enne muore in un incidente stradale: un prete l'avrebbe travolta senza fermarsi. Morta in incidente nel Barese, prete indagato: l’avrebbe travolta e non si sarebbe fermato. Prete accusato di omicidio stradale per la morte della 32enne operatrice del 118. Fabiana Chiarappa morta in incidente, prete indagato per omicidio stradale. «Non si è fermato a prestare socco. Soccorritrice morta in moto, il prete l'avrebbe travolta senza fermarsi. Ne parlano su altre fonti

Fabiana Chiarappa uccisa a 32 anni da un pirata della strada, identificato e indagato un prete: «Non si è fermato dopo l'incidente» - Un prete della provincia di Bari è indagato per la morte di Fabiana Chiarappa, la 32enne soccorritrice del 118 morta la sera del 2 aprile in seguito a un incidente sulla ... (msn.com)

Morta in incidente, un prete l'avrebbe travolta senza fermarsi - Un sacerdote della provincia di Bari è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso in relazione all'incidente in cui la sera del 2 aprile è morta la 32enne Fabiana Chiarappa, soccorritrice ... (msn.com)

Bari: donna travolta da auto pirata, rintracciato conducente è un prete - Milano, 4 apr. (LaPresse) - È stato individuato e fermato il pirata della strada che nella sera del 2 aprile scorso ha travolto e ucciso Fabiana Chiarappa, 32 ... (lapresse.it)