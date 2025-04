Migranti schiaffo alle Ong | bocciata la cittadinanza onoraria per i presunti eroi del mare a Trapani

eroi del mare, come i salvatori dei Migranti naufraghi, e vorrebbe premiarli per il loro impegno a favore del prossimo. Chi, al contrario, considera gli operatori delle Ong che vanno in cerca di barche in difficoltà per poi aiutarle a sbarcare in Italia, dei complici di scafisti e caporali che dal business dell'immigrazione, lungo le coste africano, incassano milioni di euro.Migranti, da Trapani il "no" alla cittadinanza per le OngSta di fatto che a Trapani, in Consiglio comunale, la delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria agli equipaggi delle Ong Jugend Rettet, Save The Children e Medici Senza Frontiere, impegnate a salvare le vite dei Migranti in mare, è stata bocciata. Il riconoscimento era stato approvato con una delibera di giunta il 24 giugno ma ieri, dopo un animato dibattito, l'atto è stato bocciato.

Migranti, schiaffo alle Ong: bocciata la cittadinanza onoraria per i presunti "eroi del mare" a Trapani. Parlamento europeo: l'aula dice no a una risoluzione pro Ong grazie all'astensione del M5S. Il Pd vota a favore. Ne parlano su altre fonti

