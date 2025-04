Chiavari maestra in gita con gli alunni scopre il cadavere di una donna sul fiume Entella | ipotesi omicidio

gita sulle sponde del fiume Entella, per far ammirare agli studenti la fauna del parco. È qui che una maestra, nei pressi di Caperana a Chiavari (Genova), ha rinvenuto il cadavere di una donna incastrato nei pressi di un roveto. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, raggiunti in un secondo momento dal medico legale. Secondo il primo esame, non ci sarebbero segni di violenza né escoriazioni. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.Le indagini per omicidio: chi è la vittimaLa vittima, di 40-45 anni e originaria della Cina, non è ancora stata identificata. È stata trovata vestita ma senza documenti né cellulare. Gli inquirenti sperano di accertare le sue generalità con l’esame delle impronte digitali, ammesso che sia possibile fare un confronto con quelle a disposizione nel database delle forze dell’ordine. Leggi su Open.online Una semplicesulle sponde del, per far ammirare agli studenti la fauna del parco. È qui che una, nei pressi di Caperana a(Genova), ha rinvenuto ildi unaincastrato nei pressi di un roveto. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, raggiunti in un secondo momento dal medico legale. Secondo il primo esame, non ci sarebbero segni di violenza né escoriazioni. Al momento non si esclude nessuna.Le indagini per: chi è la vittimaLa vittima, di 40-45 anni e originaria della Cina, non è ancora stata identificata. È stata trovata vestita ma senza documenti né cellulare. Gli inquirenti sperano di accertare le sue generalità con l’esame delle impronte dili, ammesso che sia possibile fare un confronto con quelle a disposizione nel database delle forze dell’ordine.

