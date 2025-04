Internews24.com - Calciomercato Inter, il Milan su un talento nerazzurro. Tutto dipende da un fattore

di Redazione, ilha puntato uno quasida un fattore, i dettagli Frattesi, arriva un clamoroso retroscena svelato questa mattina da La Gazzetta dello Sport. Neldel club rossonero della prossima estate c’è una super suggestione per quanto riguarda il reparto di centrocampo.In mediana viene infatti monitorata anche la posizione di Davide Frattesi. Se l’ex Sassuolo – si legge in un breve passaggio dalla Rosea – deciderà di lasciare l’in cerca di un minutaggio maggiore rispetto a quello che trova nella squadra di Simone Inzaghi, ilnon si farà trovare impreparato. L’intenzione del Diavolo è infatti quella di alzare la quota di italiani in rosa a partire dalla prossima stagione. Così scrive la Rosea in tal senso:FRATTESI– «A centrocampo però viene monitorata anche la posizione di Davide Frattesi: se l’ex Sassuolo deciderà di lasciare l’in cerca di più spazio, il Diavolo si farà trovare pronto».