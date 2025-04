L’amore su commissione | lettere d’amore di addio e l’illusione della parola perfetta

Chi l'ha detto che il romanticismo non esiste più? Forse è solo cambiato. In fondo, ci sono mille modi per essere romantici, e si può anche ricorrere al romanticismo su commissione! Ad esempio: vuoi sembrare particolarmente sentimentale e puntare tutto sulla scrittura? Nessun problema! Ti basta acquistare una lettera già pronta (scritta da qualcun altro, ovviamente) o un pacchetto di dolci messaggi WhatsApp preconfezionati, inviarli alla tua dolce metà, e firmare con il tuo nome. Facile, no? Ci sarebbe anche l'intelligenza artificiale a venire in aiuto, si potrebbe replicare. Ma c'è gente che ancora preferisce l'artigianalità, quella di qualcun altro però.Così, se una persona desidera fare breccia nel cuore dell'amato attraverso le parole scritte, può rivolgersi a realtà commerciali, nelle quali ci sono professionisti che scrivono lettere o messaggi finalizzati a comunicare i propri sentimenti. Può venire in mente il celebre dramma di Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, che con la sua penna fece innamorare Rossana… dell'uomo sbagliato, però. Proprio per questo la donna non cascò nel tranello.

