Musica Stasera che sera! continua | Sal Da Vinci svela le date del suo tour estivo

Dopo l’annuncio di “che! pecial edition”, il live evento del 6 settembre a Piazza del Plebiscito, Sal Daoggi le primedel suo, che quest’estate lo porterà in concerto in location suggestive.Un 2024 per l’artista che ha segnato grandi successi, pronto a portare la suain una serie di live che toccheranno palchi unici del territorio. Unche si preannuncia come un viaggio che offrirà a tutti i fan l’opportunità di vivere un’esperienza unica, in luoghi che raccontano la storia e la bellezza dell’Italia.Ledel, prodotto e distribuito da Vivo Concerti: 19 luglio 2025 TERMOLI (CB) – Teatro Verde26 luglio 2025 PALERMO – Teatro di Verdura27 luglio 2025 CATANIA – Villa Bellini5 agosto 2025 TRANI (BAT) – Monastero di Colonna6 agosto 2025 LECCE – Cave del Duca8 agosto 2025 FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli10 agosto 2025 CASTIGLIONCELLO (LI) – Castello Pasquini13 agosto 2025 DIAMANTE (CS) – Tirreno Festival14 agosto 2025 ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival18 agosto 2025 Castel di Sangro (AQ) – Vette Sonore Biglietti per ilin vendita da domani 4 aprile 2025 alle 14:00 sui principali circuiti di prevendita e da mercoledì 9 aprile 2025 alle 11:00 nei punti vendita autorizzati.