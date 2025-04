Sonia Bruganelli | Paolo Bonolis voleva la favola e io non ero in grado di regalargliela

Sonia Bruganelli, ospite del programma “A casa di Maria Latella”, è tornata a parlare del matrimonio naufragato con Paolo Bonolis, ma anche della sua attuale relazione con Angelo Madonia.Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis: “siamo cresciuti insieme”Il nome di Sonia Bruganelli è per forza di cose, da sempre, legato a quello di Paolo Bonolis. La ex moglie del popolare conduttore televisivo, ospite del programma “A casa di Maria Latella”, è tornata a parlare del suo matrimonio conclusosi oramai un anno e mezzo fa. La coppia è stata sposata per 21 anni; un amore importante suggellato anche dalla nascita di tre figli.Il primo incontro tra i due è avvenuto tantissimi anni fa quando Sonia aveva appena 23 anni: «Paolo aveva 37 anni, quindi era già un uomo adulto e fatto. Io avevo avuto un fidanzatino e poi ho conosciuto lui. Superguidatv.it - Sonia Bruganelli: “Paolo Bonolis voleva la favola, e io non ero in grado di regalargliela” Leggi su Superguidatv.it , ospite del programma “A casa di Maria Latella”, è tornata a parlare del matrimonio naufragato con, ma anche della sua attuale relazione con Angelo Madonia.su: “siamo cresciuti insieme”Il nome diè per forza di cose, da sempre, legato a quello di. La ex moglie del popolare conduttore televisivo, ospite del programma “A casa di Maria Latella”, è tornata a parlare del suo matrimonio conclusosi oramai un anno e mezzo fa. La coppia è stata sposata per 21 anni; un amore importante suggellato anche dalla nascita di tre figli.Il primo incontro tra i due è avvenuto tantissimi anni fa quandoaveva appena 23 anni: «aveva 37 anni, quindi era già un uomo adulto e fatto. Io avevo avuto un fidanzatino e poi ho conosciuto lui.

