La Promessa Anticipazioni 5 aprile 2025 | Catalina perdona Cruz ma perde Adriano!

Promessa in onda il 5 aprile 2025 su Rete4. Le Anticipazioni ci rivelano che dopo la scelta di Catalina di tornare a palazzo, Adriano deciderà di troncare la loro relazione. Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 5 aprile 2025: Catalina perdona Cruz ma perde Adriano! Leggi su Comingsoon.it Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de Lain onda il 5su Rete4. Leci rivelano che dopo la scelta didi tornare a palazzo,deciderà di troncare la loro relazione.

La Promessa Anticipazioni 5 aprile 2025: Catalina perdona Cruz ma perde Adriano!. La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 30 marzo al 5 aprile. La Promessa, le anticipazioni dal 30 marzo al 5 aprile 2025. La Promessa, puntate dal 31 al 6 aprile: ecco le anticipazioni. La promessa, anticipazioni dal 30 marzo al 5 aprile 2025. La Promessa: anticipazioni da lunedì 31 marzo a domenica 6 aprile! Adriano lascia Catalina. Ne parlano su altre fonti

La Promessa, anticipazioni sabato 5 aprile 2025: Adriano tronca la relazione con Catalina - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 30 marzo al 5 aprile - Anticipazioni La Promessa su Rete 4 settimana da domenica 30 marzo a sabato 5 aprile 2025: ecco le trame di tutte le puntate della soap di questa settimana. (gazzetta.it)

Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 aprile 2025 - Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 4 aprile 2025, le prime tre su Canal ... (msn.com)