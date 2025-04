Quifinanza.it - Eleventy, il lusso moderno: discreto e consapevole

è un brand di moda che rappresenta l’equilibrio perfetto tra eleganza contemporanea e l’artigianato italiano, fondato nel 2007 per volontà di Marco Baldassari, Paolo Zuntini e Andrea Scuderi tre uomini che avevano in comune l’obiettivo di creare capi di alta qualità, sofisticati e funzionali. La filosofia del brand si basa su un design sobrio e senza tempo, facendo delaccessibile il proprio modus operandi, il brand celebra l’artigianato italiano attraverso uno stile di eleganza sobria, un mix tra stile classico e innovazione con un unico punto di riferimento quello di creare abiti che sapessero soddisfare le esigenze e i desiderata di uomini e donne. Grazie a questo suo modo di operareha saputo conquistare un pubblico variegato e internazionale, i suoi capi non sono dei semplici vestiti ma uno storytelling fatto di ricerca e passione guidato dal desiderio di raggiungere un’eleganza funzionale, per i fondatori del marchio è sempre stato importante che fossero gli abiti a parlare del brand e non viceversa e che la manifattura fosse al centro di un progetto creativo.