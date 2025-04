Brignone dall’ospedale | “Questa volta l’ho fatta grossa” Nuovo video impressionante della caduta

Brignone ha voluto rasserenare tutti dal letto di ospedale dove è stata operata per ricomporre la doppia frattura di tibia e perone, sorridente come sempre e mostrando il segno di vittoria. Intanto un Nuovo impressionante video mostra la drammaticità della caduta. Leggi su Fanpage.it Federicaha voluto rasserenare tutti dal letto di ospedale dove è stata operata per ricomporre la doppia frattura di tibia e perone, sorridente come sempre e mostrando il segno di vittoria. Intanto unmostra la drammaticità

