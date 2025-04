.com - Design e quattro zampe: al Fuorisalone arriva Farmina Pup-Arty

Nel verde rigoglioso del Parco Sempione, lo storico Bar Bianco si prepara ad accogliere un evento unico nel suo genere:Pup-, appuntamento speciale del2025 pensato per gli amici ae le loro famiglie. Il 12 e 13 aprile, dalle 16 alle 20, la piattaforma di legno immersa nel verde diventerà palcoscenico di un’esperienza dove, arte e benessere animale si fondono in un connubio perfetto.Performance artistica dal vivo con una ciotola giganteL’evento, completamente gratuito, vedrà protagonista il giovane graphicer napoletano Alessandro Catuogno, che realizzerà una performance di live painting decorando una ciotola gigante con un pattern in stile Pop Art. L’opera diventerà poi un’esclusiva limited edition per, azienda leader nel settore pet food e pet care, celebrando così il tema “Mondi Connessi” del2025.