Calciomercato forte interesse del Napoli per Paixao del Feyenoord

Paixao del Feyenoord obiettivo per il prossimo mercato. Il Napoli per la prossima stagione sembra aver messo nel mirino l'esterno del Feyenoord Paixao.

