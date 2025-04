Oasport.it - LIVE Darderi-Kopriva 3-2, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: scambio di break nel 1° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Ottima risposta, pesante, di dritto anche se in centro di! Ottimo!15-15 Regalo in risposta anche di, la prima era in campo ma il rovescio era tenibile.0-15 Lungo il dritto d’attacco di. Ennesimo gratuito.subito da 30-0 che rimette quindi in carreggiata il ceco, che tanti errori aveva commesso nel 4° gioco.3-2 Frittata completa! Dritto out dopo il servizio, palla scagliata fuori dallo Stato del Marocco. Come non detto, siamo di nuovo ‘on serve’!40-A Doppio fallo (1°), purtroppo l’abbiamo chiamato.40-40 Purtroppo il ceco picchia di rovescio emette lungo quello difensivo. Di nuovo vantaggi sul servizio dell’azzurro, non un bel segnale!A-40 Orribile risposta di dritto disulla seconda. Regalo!40-40 AAACCCEEEE (1°)!30-40 Incredibile, lungo il rovescio di