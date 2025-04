Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, a negoziare Putin manda Dmitriev: mago della finanza scelto per riallacciare i rapporti con gli Usa

In queste ore a Washington, per incontrare l’inviato speciale dei repubblicani Steve Witkoff, c’è Kirill, il direttore del Rdif, Fondo russo per gli investimenti diretti, chehaperil patto per la cessazione del conflitto ucraino. Per farlo arrivare negli Stati Uniti il Tesoro Usa ha dovuto sospendere temporaneamente le sanzioni in vigore contro di lui. Con questa visita – la prima di un alto grado del Cremlino negli Stati Uniti dal febbraio 2022 –si incammina per un percorso tortuoso per trovare un accordo col team repubblicano dopo aver già preso parte alle negoziazioni tra le due controparti avvenute in Arabia Saudita. Nuove, distese relazioni tra Mosca e Washington – ha dichiarato nelle ultime settimane – sono esattamente ciò di cui il mondo ha bisogno “per una pace e sicurezza globale”.