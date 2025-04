Oasport.it - Volley femminile, momento della verità delle semifinali: Novara sfida Conegliano, Milano a un passo dal traguardo

Leggi su Oasport.it

Ledei playoff di Serie A1arrivano aldecisivo con Gara 3, in programma tra sabato e domenica, dopo due partite già ricche di colpi di scena. Seha riaperto completamente la serie battendocon un netto 3-0 al PalaIgor,ha confermato il buonsuperando Scandicci al tie-break sul proprio campo, portandosi avanti 2-0 nella serie.Sabato alle 20:30 al PalaVerde andrà in scena latra, che torna in equilibrio sull’1-1 dopo la brillante prestazionepiemontesi in Gara 2. Le ragazze di Bernardi hanno sfoderato una prova convincente in ogni fondamentale, annullando la potenza offensivacampionesse d’Italia e dominando la partita per lunghi tratti.Una risposta forte dopo le difficoltà inizialiserie e l’impegno europeo in CEV Cup, dovesi giocherà la finale di ritorno nei prossimi giorni.