LIVE Darderi-Kopriva 2-1 ATP Marrakech 2025 in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel primo set

DIRETTA LIVESeconda, forza!0-30 Grande smorzata, molto ben giocata da Darderi: con intelligenza tattica dopo averlo spostato sul rovescio!0-15 La risposta di dritto dell’azzurro, che sfrutta bene la seconda palla di Kopriva!2-1 Largo il dritto di Kopriva.A-40 Con la prima Darderi!40-40 Altro errore di rovescio. Vantaggi!40-30 Errore gratuito di rovescio di Darderi.40-15 Gran lungoriga di rovescio dopo il kick!30-15 Non risponde di rovescio sulla seconda il ceco.15-15 Smorzata e lob vincente Kopriva.15-0 Con la prima Darderi.1-1 Rapidamente anche Kopriva.40-0 Di poco largo il passante lungoriga di dritto.30-0 Lungo il recupero dell’azzurro di dritto.15-0 Esce il rovescio di Darderi.1-0 Parte bene l’azzurro!40-0 In rete il dritto di Kopriva.30-0 Servizio, palla corta e slice lungoriga Darderi!15-0 prima vincente dell’azzurro. Oasport.it - LIVE Darderi-Kopriva 2-1, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: serve prima l’azzurro nel primo set Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda, forza!0-30 Grande smorzata, molto ben giocata da: con intelligenza tattica dopo averlo spostato sul rovescio!0-15 La risposta di dritto del, che sfrutta bene la seconda palla di!2-1 Largo il dritto di.A-40 Con la!40-40 Altro errore di rovescio. Vantaggi!40-30 Errore gratuito di rovescio di.40-15 Gran lungoriga di rovescio dopo il kick!30-15 Non risponde di rovescio sulla seconda il ceco.15-15 Smorzata e lob vincente.15-0 Con la.1-1 Rapidamente anche.40-0 Di poco largo il passante lungoriga di dritto.30-0 Lungo il recupero deldi dritto.15-0 Esce il rovescio di.1-0 Parte bene!40-0 In rete il dritto di.30-0 Servizio, palla corta e slice lungoriga!15-0vincente del

