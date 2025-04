Incidente sul lavoro | grave operaio

Incidente sul lavoro: questa mattina - 4 aprile - alle 7:40, un uomo nato a Monopoli nel 1973 è caduto da un'altezza di 4 metri mentre lavorava a Margherita di Savoia. Il 52enne.

Colpito da corda metallica: grave operaio nel frusinate - Un uomo di 56 anni ha riportato un trauma cranico-facciale a causa di un incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina verso le ore 10 in una carrozzeria di Morolo, in provincia di Frosinone ... (rainews.it)

Messina: incidente sul lavoro a Furci Siculo, operaio in gravi condizioni - Messina: un operaio, per cause in corso di accertamento, sarebbe precipitato nel vuoto per alcuni metri rimanendo gravemente ferito ... (strettoweb.com)

Nuovo incidente sul lavoro. Operaio investito sull'A26, è grave - Travolto da un mezzo da cantiere, tra Gravellona Toce e Ornavasso. Intervento chirurgico nella notte al CTO di Torino, prognosi riservata ... (rainews.it)