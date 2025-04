Bruce Springsteen | Jeremy Allen White canta Born to Run nel primo sguardo al biopic Deliver Me From Nowhere

Deliver Me From Nowhere tra le anticipazioni più attese del CinemaCon di Las Vegas, a interpretare Springsteen la star di The Bear che svela le sue doti canore. Jeremy Allen White ha dimostra al pubblico del CinemaCon di Las Vegas di essere un perfetto Bruce Springsteen nel primo sguardo al biopic Deliver Me From Nowhere, sfoggiamndo le proprie doti canore nel trailer dove si esibisce in una tiratissima Born to Run. "È stato incredibile, impegnativo, un sogno che si è avverato. Mi sento davvero fortunato. Abbiamo avuto tutti la benedizione di Bruce. Il film racconta la storia di un momento cruciale, Bruce che lotta per conciliare le pressioni del successo con il suo passato" ha detto White. Il contenuto del trailer Il trailer montato in esclusiva per il . Movieplayer.it - Bruce Springsteen: Jeremy Allen White canta Born to Run nel primo sguardo al biopic Deliver Me From Nowhere Leggi su Movieplayer.it Anche il film biografico sul BossMetra le anticipazioni più attese del CinemaCon di Las Vegas, a interpretarela star di The Bear che svela le sue doti canore.ha dimostra al pubblico del CinemaCon di Las Vegas di essere un perfettonelalMe, sfoggiamndo le proprie doti canore nel trailer dove si esibisce in una tiratissimato Run. "È stato incredibile, impegnativo, un sogno che si è avverato. Mi sento davvero fortunato. Abbiamo avuto tutti la benedizione di. Il film racconta la storia di un momento cruciale,che lotta per conciliare le pressioni del successo con il suo passato" ha detto. Il contenuto del trailer Il trailer montato in esclusiva per il .

