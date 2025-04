Sportintv.eu - Il Giro delle Fiandre 2025 è in diretta e in esclusiva su Eurosport 1 e Discovery+

Leggi su Sportintv.eu

Per la prima volta in Italia, ilè insu. Domenica in Belgio i più forti corridoriclassiche si sfidano nel secondo Monumento con Filippo Ganna, già sul podio della Milano-Sanremo, protagonista annunciato anche sui Muri più famosi del mondo. Ganna dovrà però scontrarsi con .L'articolo Ilè ine insu1 eproviene da Sport in TV.