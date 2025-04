Dazi | Trump ' per i farmaci in arrivo tariffe mai viste prima'

Dazi di Trump. Rispondendo ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, il presidente Usa ha dichiarato che le tariffe sui farmaci e sui microchip saranno annunciate a breve. Quelle sui "chip inizieranno molto presto" Ilgiornaleditalia.it - Dazi: Trump, 'per i farmaci in arrivo tariffe mai viste prima' Leggi su Ilgiornaleditalia.it Milano, 4 apr. (Adnkronos Salute) - Il settore farmaceutico potrebbe non sfuggire aidi. Rispondendo ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, il presidente Usa ha dichiarato che lesuie sui microchip saranno annunciate a breve. Quelle sui "chip inizieranno molto presto"

