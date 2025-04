Uomini e Donne ex corteggiatore ritorna nel trono over? Le sue parole

Uomini e Donne è pronto a rimettersi in gioco, ma con una veste tutta nuova. Si tratta di un ex corteggiatore di Ida Platano, che ha rilasciato un'intervista al podcast L'Architetto, dove ha rivelato il suo desiderio di tornare nel programma condotto da Maria De Filippi. Questa volta però come cavaliere del trono over. Un cambio di prospettiva che ha già scatenato reazioni tra fan e telespettatori: scopriamo di chi si tratta.Uomini e Donne gossip: Pierpaolo Siano ritorna?Durante l'intervista, Pierpaolo Siano ha ammesso che rifarebbe il percorso a Uomini e Donne, ma in maniera completamente diversa. "Mi piacerebbe tornare nel trono over", ha detto, "così potrei frequentare più dame contemporaneamente e scegliere quella più adatta a me". Una dichiarazione che rivela un approccio più maturo e strategico alla ricerca dell'amore, dopo un'esperienza televisiva terminata senza lieto fine.

