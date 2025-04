Spagna polemica per foto di principessa Leonor in costume su rivista | È uno sguardo maschilista

Spagna è scoppiata una polemica per le foto della principessa Leonor in bikini, su una spiaggia di Montevideo, pubblicate dalla rivista Diez Minutos. “È uno sguardo maschilista verso una giovane donna che ha il diritto di prendere il sole”, ha detto la ministra della Parità spagnola Ana Redondo, sottolineando che “a volte dietro il maschilismo c’è un business”. La principessa Leonor ha fatto tappa in Uruguay con la nave scuola Juan Sebastian Elcano, a bordo della quale sta effettuando la sua formazione militare con la Marina.La copertina della rivista spagnola ‘Diez Minutos’Il commento della ministra del LavoroA intervenire è stata anche la vicepremier seconda e ministra del Lavoro Yolanda Díaz, del partito Sumar che ha detto di non comprendere “il valore comunicativo” di immagini di “qualcuno in bikini”. Lapresse.it - Spagna, polemica per foto di principessa Leonor in costume su rivista: “È uno sguardo maschilista” Leggi su Lapresse.it Inè scoppiata unaper ledellain bikini, su una spiaggia di Montevideo, pubblicate dallaDiez Minutos. “È unoverso una giovane donna che ha il diritto di prendere il sole”, ha detto la ministra della Parità spagnola Ana Redondo, sottolineando che “a volte dietro il maschilismo c’è un business”. Laha fatto tappa in Uruguay con la nave scuola Juan Sebastian Elcano, a bordo della quale sta effettuando la sua formazione militare con la Marina.La copertina dellaspagnola ‘Diez Minutos’Il commento della ministra del LavoroA intervenire è stata anche la vicepremier seconda e ministra del Lavoro Yolanda Díaz, del partito Sumar che ha detto di non comprendere “il valore comunicativo” di immagini di “qualcuno in bikini”.

