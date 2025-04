Unlimitednews.it - Nato, Rutte “Relazioni transatlantiche sono la pietra angolare per la sicurezza”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Lerestano la” per la. Lo ha detto il segretario generale della, Mark, in conferenza stampa a Bruxelles.ha detto di aver parlato con l’Alta rappresentante per la politica estera e didell’Ue, Kaja Kallas, sulle modalità da attuare per un rafforzamento delle capacità e della produzione militare.“Per laè chiaro: la Russia è una minaccia a lungo termine anche se finisce la guerra in Ucraina”. Rispondendo alle domande dei giornalisti,ha poi negato che esista una “discrepanza” tra la posizione dellae quella dell’attuale amministrazione americana. “Non credo sia interamente corretto (parlare di discrepanza), non stiamo sviluppando diverse direzioni”, ha detto.“Abbiamo deciso a Washington – ha aggiunto– che il percorso dell’Ucraina verso laè irreversibile, ma non è mai stato promesso a Kiev che l’adesione allafaccia parte di un accordo di pace”.