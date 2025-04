Design Week 2025 | Milano si accende Airbnb registra un +36% di ricerche

2025, la Design Week torna a Milano e si conferma ancora una volta tra gli eventi più iconici e attesi dell’anno, attirando Designer, creativi e appassionati da ogni angolo del mondo.Il fermento che anima la città in quei giorni si riflette anche su Airbnb, dove le ricerche di alloggi per soggiornare durante la manifestazione sono cresciute del 36% rispetto all’anno precedente. Un segnale forte della crescente attrattiva internazionale dell’evento.Milano parla al mondoIn cima alla lista delle ricerche troviamo l’Italia, seguita da Francia e Regno Unito, mentre completano il quadro Germania, Stati Uniti e Brasile². Un pubblico sempre più globale, pronto a vivere l’esperienza milanese fatta di installazioni, mostre, eventi e avanguardia creativa. 361magazine.com - Design Week 2025: Milano si accende, Airbnb registra un +36% di ricerche Leggi su 361magazine.com Parte la settimana del fuorisaloneDal 7 al 13 aprile, latorna ae si conferma ancora una volta tra gli eventi più iconici e attesi dell’anno, attirandoer, creativi e appassionati da ogni angolo del mondo.Il fermento che anima la città in quei giorni si riflette anche su, dove ledi alloggi per soggiornare durante la manifestazione sono cresciute del 36% rispetto all’anno precedente. Un segnale forte della crescente attrattiva internazionale dell’evento.parla al mondoIn cima alla lista delletroviamo l’Italia, seguita da Francia e Regno Unito, mentre completano il quadro Germania, Stati Uniti e Brasile². Un pubblico sempre più globale, pronto a vivere l’esperienza milanese fatta di installazioni, mostre, eventi e avanguardia creativa.

