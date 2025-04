Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2025 ore 15:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con le autostrade un incidente al casello di Orte sulla A1Firenze sta causando disagi in entrambe le direzioni per la stessa causa file anche sul tratto Urbano dellaTeramo in uscita dalla capitale tra la tangenziale est e torce che possiamo sul Raccordo Anulare della capitale in interna per un precedente incidente si sono formati incolonnamenti tra Montespaccato e Casal del Marmo mentre per traffico code a tratti tra Cassia bis e Flaminia è il video per la 24 in carreggiata esterna situazione analoga tra laFiumicino e Pontina è più avanti code a tratti tra Ardeatina e la diramazionesud e il quadrante sud della capitale traffico intenso su via del mare dal raccordo a Vitinia sulla Cristoforo Colombo da Mezzocammino ad Acilia e sulla via dell'aeroporto di Fiumicino tra via Portuense via Trincea delle Frasche In tutti i casi in direzione Ostia disagi anche sulla ponte in direzione Latina tra via Strampelli e via apriliana chiudiamo Cambiando argomento per gli eventi si sta svolgendo presso la nuova fiera dila 34esima edizione di Romics il festival del fumetto l'evento proseguirà fino a domenica ed è aperto al pubblico Dalle 10 di mattina fino alle 8 di sera per l'occasione sono stati aggiunti 10 treni straordinari e dedicati tra le stazioni diTuscolana e Fiumicino aeroporto disponibili Inoltre alcune linee bus fiera ditra cui la 701 808 e 089 da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tu vieni ci monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito in vendita punto Astral Spa punto.