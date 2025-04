Avellino | studiosi a confronto sull’eredità di Guido Dorso a un secolo dalla Rivoluzione Meridionale

Un seminario di studi dedicato all’attualità del pensiero del meridionalista irpinoa cento annipubblicazione della sua “”. L’evento, organizzato dal Centro di ricercadi, si terrà oggi, venerdì 4 aprile alle ore 16,30, nella sede di C.so Umberto I, 215 (Sala Muscetta, Casina del Principe) con la partecipazione died esperti che si interrogheranno sul lascito e sull’insegnamento del pensiero dorsiano.Dopo i saluti istituzionali del sindaco diLaura Nargi e del presidente della Provincia Rizieri Buonopane, i lavori saranno introdotti e coordinati dal presidente del Centro, Luigi Fiorentino. A seguire, interverranno Ermanno Battista e Mario De Prospo, componenti del comitato scientifico del Centro, che approfondiranno rispettivamente le diverse edizioni de “La” e il ruolo dell’archivio come strumento di studio dell’opera di

