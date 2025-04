Ercolano Napoli arrestati Vincenzo d' Angelo e Raffaele Boccia per esplosione fabbrica abusiva di fuochi d' artificio in cui morirono 3 persone

morirono le gemelle 26enni Aurora e Sara Esposito e il 18enne Samuel Tafciu impiegati in nero nell'azienda abusiva Il tribunale di Napoli ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Vincenzo D'Angelo, 31 anni, e Raffaele Boccia, 64 anni Ilgiornaleditalia.it - Ercolano (Napoli), arrestati Vincenzo d'Angelo e Raffaele Boccia per esplosione fabbrica abusiva di fuochi d'artificio in cui morirono 3 persone Leggi su Ilgiornaleditalia.it Nell'incidente del 18 novembre scorsole gemelle 26enni Aurora e Sara Esposito e il 18enne Samuel Tafciu impiegati in nero nell'aziendaIl tribunale diha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti diD', 31 anni, e, 64 anni

