Petrolio sprofonda ai minimi dal 2021, barile Wti -7% a 62 dollari.

Roma, 4 apr. (askanews) – Non si arresta, ma anche anzi peggiora il tracollo delle quotazioni del, innescato dall’ordine esecutivo firmato l’altro ieri da Donald Trump sui dazi commerciali. Le quotazioni si ritrovano aida oltre 3 anni a questa parte, nel pomeriggio, ildi Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord crolla del 6,63% a 65,49. In preapertura New York, il West Texas Intermediate cade del 7,27% al 62,08. In due sedute le quotazioni sono cadute di circa 10. Valori che non si registravano da metà, mentre l’economia globale risentiva della recessione causata da lockdown e misure imposte dai governi a motivo del Covid. Il tutto nell’ambito di massicci riposizionamenti sui mercati con gli investitori che vendono asset volatili e spostano fondi su quelli ritenuti più sicuri, come i titoli di Stato americani che hanno visto i rendimenti sulla scadenza decennale calare sotto il 4% per la prima volta da mesi.