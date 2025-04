Zonawrestling.net - Penta: “Rey Fenix? Il miglior wrestler al mondo arriva nella miglior federazione al mondo”

Questa notte a SmackDown è previsto il debutto di Rey. L’ex AEW, dopo settimane di voci, è pronto a sbarcare a Stamford e proprio qui ritroverà il suo storico compagno di tag team. I due, come sappiamo, in AEW erano conosciuti come Lucha Bros e ora si ritroveranno anche se per il momento faranno parte di roster diversi, uno a Raw e uno a SmackDown.“Finalmente”Parlando ai microfoni di WWE Deutschland,ha commentato l’imminente debutto a SmackDown dell’amico fraterno Rey, usando parole di elogio: “Finalmente! Ilalal”. Come detto, per il momento, i due faranno parte di roster diversi. Staremo a vedere se nel prossimo futuro torneranno a fare coppia ridando vita ai Lucha Bros.