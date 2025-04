Sherlock I’m Not Holmes | un giallo teatrale per riflettere sulla scuola debutta a Napoli

Il 7 aprile approda al Teatro Acacia di Napoli (alle 9.30 e 11.30) "Sherlock I'm Not Holmes", il nuovo lavoro teatrale di Luca Varone, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Un'opera originale e stimolante che promette di lasciare il segno.Luca Varone, attore, regista e drammaturgo, ha studiato tra Londra e Roma, lavorando in teatro e cinema. Fondatore della Klimax Theatre Company e della Residenza Artistica Sharing Art, ed è noto per il suo approccio innovativo al teatro, e alla formazione delle nuove generazioni. Con la sua compagnia, Klimax, ha abituato il pubblico a spettacoli che sfidano le convenzioni e abbattono le barriere linguistiche e culturali. Porta in scena lavori in italiano e inglese, avvicinando i giovani alla lingua del futuro e al pensiero critico.

