Ilgiorno.it - Commando della morte all’Ortomercato, scatta il quinto arresto: ora manca solo l’uomo che ha ucciso il 18enne Jhonny

Milano – Oral'uomo che avrebbe esploso i colpi di pistola che hannoSulejmanovic, il diciottenne rom bosniaco assassinato a Milano in via Varsavia nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2024. Sì, perché nelle scorse settimane, il ventiduenne Vittorio Hadzovic è stato bloccato in Francia, dov'era scappato dopo l'agguato andato in scena a due passi dall'Ortomercato, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Milano e di un mandato dieuropeo. Venerdì 4 aprile 2025, la polizia transalpina ha consegnato l'arrestato agli agentiSquadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Domenico Balsamo. La ricostruzione Secondo le indagini, il ventiduenne era parte delformato da sei persone che entrò in azione quasi un anno fa.