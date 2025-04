Biasin ribadisce | Inzaghi non si risparmia a Parma! Il motivo

Parma, anzi tutto il contrario. Fabrizio Biasin lo fa notare ribadendo una scelta di Simone Inzaghi su Tutti Convocati.FORMAZIONE ED IMPEGNO – L’Inter a Parma arriva con diverse defezioni. Da Mehdi Taremi a Piotr Zielinski, da Nicolò Barella squalificato per finire con Denzel Dumfries che ne avrà ancora per tanto tempo. I dubbi più grandi Simone Inzaghi se li porta in attacco, mentre Cristian Chivu sembra avere le idee chiare sulla formazione.Inzaghi, l’analisi nelle scelte per BiasinDUBBI – Fabrizio Biasin fa notare una cosa sulla partita tra Parma e Inter: «Se vedete la formazione di domani, Inzaghi non si risparmia tanto in vista del Bayern Monaco. Lautaro Martinez gioca con Thuram perché la partita più importante è quella che devi giocare. Bologna-Napoli? Non penso possa essere decisiva l’assenza di Conte. Inter-news.it - Biasin ribadisce: «Inzaghi non si risparmia a Parma! Il motivo» Leggi su Inter-news.it L’Inter non farà totale turnover a, anzi tutto il contrario. Fabriziolo fa notare ribadendo una scelta di Simonesu Tutti Convocati.FORMAZIONE ED IMPEGNO – L’Inter aarriva con diverse defezioni. Da Mehdi Taremi a Piotr Zielinski, da Nicolò Barella squalificato per finire con Denzel Dumfries che ne avrà ancora per tanto tempo. I dubbi più grandi Simonese li porta in attacco, mentre Cristian Chivu sembra avere le idee chiare sulla formazione., l’analisi nelle scelte perDUBBI – Fabriziofa notare una cosa sulla partita trae Inter: «Se vedete la formazione di domani,non sitanto in vista del Bayern Monaco. Lautaro Martinez gioca con Thuram perché la partita più importante è quella che devi giocare. Bologna-Napoli? Non penso possa essere decisiva l’assenza di Conte.

Biasin: "Rosa Inter più forte? Sì, ma Napoli superiore a tutti in proporzione senza coppe!". Inter conferme sul futuro di Inzaghi | Marotta parla chiaro. Ne parlano su altre fonti

Biasin: "Inzaghi che sorpassa l'area tecnica è una faccenda social" - (tuttojuve.com)

Biasin svela: “Inter, ecco quando il rinnovo di Inzaghi. E i dirigenti se ne fregheranno di…” - (fcinter1908.it)

Biasin: “Inzaghi compete coi mercati a 0, Mourinho spendeva milioni. Va rinnovato subito perché…” - il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così del momento dell'Inter: “La permalosità di Inzaghi questa volta è legittima per me. Chi fa i complimenti all’Inter è all’estero, sì, in Italia no. (fcinter1908.it)