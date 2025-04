Cinema Il Mohicano | il thriller western corso arriva a Napoli per un’anteprima esclusiva

Leggi su Ildenaro.it

Undal ritmo incalzante, un potente film politico, un inno alla libertà e alla difesa del territorio e delle tradizioni. Presentato nella Selezione Ufficiale Orizzonti Extra della 81esima Mostra deldi Venezia, “Il” di Frédéric Farruccineiitaliani a maggio con No.Mad Entertainment, in versione originale francese-con sottotitoli italiani.Opera seconda del regista, vede protagonista Alexis Manenti (Maldoror, Le ravissement, e Premio César come miglior attore esordiente per I miserabili), interpretare uno degli ultimi pastori di capre sul litorale della Corsica, che si oppone con tutte le sue forze alla minaccia della mafia che vuole acquistare la sua terra per realizzare un progetto immobiliare, un uomo disposto a sacrificare la propria libertà pur di preservare i suoi ideali.