ULISSE | LE NUOVE PUNTATE SU RAI1 SFIDANO THE COUPLE ECCO I TEMI SCELTI DA ANGELA

ANGELA torna con la nuova serie di "ULISSE, il piacere della scoperta". Quattro appuntamenti a partire da lunedì 7 aprile alle 21.30 su RAI1.Qattro nuovi episodi dedicati a grandi personaggi del passato e alla storia di luoghi unici. Nel primo episodio racconterà la vita di Vincent van Gogh, il pittore che ha incantato il mondo con la luce e i colori delle sue opere.Un viaggio attraverso i luoghi che hanno ispirato i suoi quadri più celebri e hanno fatto da sfondo alla sua dolorosa vicenda umana. La puntata proverà a raccontare come sono nate le sue opere, il perché siano attraversate da pennellate energiche e ammantate da una luce inconfondibile. Chi era veramente van Gogh?Si può esplorare una città attraverso una playlist di canzoni? Sì, se quella città è Londra.

