Ilgiorno.it - Trenord, niente treni tra Gallarate e Rho da sabato 5 a lunedì 7 aprile: in servizio bus sostitutivi. Stop anche a maggio

Parabiago (Milano), 42025 -nel fine settimana frae Rho.ha comunicato che dalle 22.40 difino alle 5.25 diè prevista un’interruzione temporanea delsulla linea suburbana S5 Varese-Milano Passante-Treviglio per lavori di potenziamento infrastrutturale. Gli interventi rientrano nella programmazione ordinaria della società e non sono collegati al progetto di quadruplicamento della linea tra Rho e Parabiago. Una successiva interruzione delper manutenzioni è già prevista per il fine settimana del 24 e 25. In particolare, durante questo fine settimana, sarà interrotta la circolazione deitra Rho e. Per garantire la continuità del viaggio,predisporrà undi autobus