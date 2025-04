Forza Italia e Comune dell' Aquila uniscono le forze per rilanciare il centro storico in vista del 26

Aquila - Collaborazione tra Forza Italia e amministrazione comunale per potenziare commercio e turismo nel cuore dell'Aquila, preparando la città agli eventi del 2026 Il coordinatore cittadino di Forza Italia, Stefano Cappetti, ha recentemente incontrato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, presso Palazzo Margherita. L'obiettivo principale dell'incontro è stato discutere strategie per migliorare le condizioni economiche e logistiche del commercio e del settore turistico-ricettivo nel centro storico della città. Queste iniziative sono particolarmente rilevanti in vista dei grandi eventi previsti per il 2026, anno in cui l'Aquila sarà Capitale Italiana della Cultura. ? Cappetti ha sottolineato l'importanza di una collaborazione stretta tra il partito e l'amministrazione comunale per affrontare le sfide future. Abruzzo24ore.tv - Forza Italia e Comune dell'Aquila uniscono le forze per rilanciare il centro storico in vista del 26 Leggi su Abruzzo24ore.tv L'- Collaborazione trae amministrazione comunale per potenziare commercio e turismo nel cuore, preparando la città agli eventi del 2026 Il coordinatore cittadino di, Stefano Cappetti, ha recentemente incontrato il sindaco, Pierluigi Biondi, presso Palazzo Margherita. L'obiettivo principale'incontro è stato discutere strategie per migliorare le condizioni economiche e logistiche del commercio e del settore turistico-ricettivo nela città. Queste iniziative sono particolarmente rilevanti indei grandi eventi previsti per il 2026, anno in cui l'sarà Capitalenaa Cultura. ? Cappetti ha sottolineato l'importanza di una collaborazione stretta tra il partito e l'amministrazione comunale per affrontare le sfide future.

L’Aquila, scossone in Consiglio: Santella e Cococcetta lasciano Forza Italia e passano al Gruppo Misto. Si riunisce il nuovo Coordinamento di Forza Italia L’Aquila, focus su centro storico e frazioni. FORZA ITALIA L'AQUILA: OGGI CONGRESSO CON CAPPETTI UNICO CANDIDATO, SANTANGELO SI PRENDE PARTITO. Comune dell’Aquila: Cococcetta e Santella entrano in Forza Italia. L'AQUILA: NESSUN PASSO INDIETRO DA SANTANGELO, FORZA ITALIA CONVOCA CONFERENZA STAMPA. Forza Italia, è guerra anche nel gruppo consiliare: Cococcetta e Santella sfiduciano D'Angelo. Ne parlano su altre fonti

Forza Italia L'Aquila traccia la rotta per il futuro della città! - Politica L'Aquila - 01/04/2025 17:39 - Nel pomeriggio di ieri si è svolto il primo incontro ufficiale del Coordinamento di Forza Italia L'Aquila, creato recentemente in seguito ... (abruzzo24ore.tv)

L’Aquila, scossone in Consiglio: Santella e Cococcetta lasciano Forza Italia e passano al Gruppo Misto - Ufficiale il distacco dopo il congresso cittadino degli azzurri. Nel mirino la gestione della componente vicina a Santangelo. Raggiungono Maria Luisa Ianni, ex FI anche lei. (laquilablog.it)

L’AQUILA: COCOCCETTA E SANTELLA A NOI MODERATI. NUOVO COLPO DI SCENA CDX, MACCARONE VIA DA LEGA? - L’AQUILA – Nuovo colpo di scena e altro partito, il terzo cambio in pochi mesi, per Laura Cococcetta e Guglielmo Santella, consiglieri al Comune dell’Aquila. I due, infatti, partiti dall’ ex gruppo ci ... (abruzzoweb.it)