L’icona Tedd Patterson fa tappa all’Hype di Castel Volturno per una notte di “fusione”.

Sonorità underground, deep e ritmi percussivi vicini all’afro. Sarà “”, la parola d’ordine per accedere all’attesissimo party in programma per sabato 5 aprile, dalle 23 alle prime luci dell’alba,Discoteca di(Caserta).Una serata unica, che vedrà protagonista indiscusso in console,, uno dei dj più amati e stimati a livello mondiale, vera e propria icona dell’House Music.Inimitabili e mai uguali, i suoi coinvolgenti set eclettici e di spessore, frutto di un sapiente mix di generi musicali diversi, caratterizzati sempre da selezioni coraggiose, molto varie e ricche di contrasti. “Non ho paura di correre rischi – ha dichiarato tempo fa il dj statunitense -. Questa caratteristica è diventata la mia firma e a me va benissimo”.Una lunga carriera quella di, nato negli anni Settanta a Savannah, in Georgia, diventato ben presto uno dei dj più richiesti a New York e non solo, salendo in cattedra, pardon, in console in ritrovi storici Usa, come Sound Factory Bar, Save The Robots, Crowbar e Sugar Babies o dilettandosi al mixer di club iconici come Ministry Of Sound di Londra e Pacha di Ibiza.