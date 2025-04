Quotidiano.net - Commissione Europea: Invito alle aziende a investire nell'UE per stabilità e mercato unico

"Non commentiamo le dichiarazioni" altrui, "ma siamo molto fiduciosi di avere qui in Europa un'offerta molto attraente per leche desiderano. Possiamo garantire, unattraente e un sistema affidabile basato su regole". Lo ha detto il portavoce dellaOlof Gill, rispondendo a una domanda sulla possibilità che l'Ue apra alla proposta di Emmanuel Macron di sospendere gli investimenti negli Stati Uniti come ritorsione ai dazi di Donald Trump. "Invitiamo tutte le'Ue come una scelta valida", ha aggiunto la portavoce di Ursula von der Leyen, Paula Pinho.